Assassin's Creed Mirage: ecco il trailer di lancio

Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio di Assassin's Creed Mirage , il nuovo capitolo della sua celebre serie, che vedrà un ritorno alle sue origini, almeno dal punto di vista delle meccaniche di gioco. Nel filmato possiamo vedere alcune sequenze animate con protagonista il protagonista Basim che utilizza le sue capacità e abilità per cavarsela in diverse situazioni.

Il trailer

Basim era un ladruncolo astuto, uno di quelli che viveva di furtarelli in strada. Colpito da visioni spaventose, iniziò a cercare risposte e giustizia, finendo per compiere un atto brutale per vendicarsi.

Fuggito da Bagdad, Basim si unì a un'antica organizzazione, chiamata degli Occulti. Dentro la stessa apprenderà i suoi principi fondanti e i suoi rituali, affinando le proprie capacità. Scoperta la sua vera natura, finirà per aderire a un nuovo credo, cambiando per sempre il suo destino.

Prima di lasciarvi alla visione ripetuta del trailer, vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage sarà disponibile a partire dal 5 ottobre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Uscirà anche su Amazon Luna e su sistemi iOS (da iPhone 15 Pro Max in su).

Se vi interessa giocarci su PC, sarete felici di apprendere i requisiti di sistema di Assassin's Creed Mirage.