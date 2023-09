Assassin's Creed Mirage: svelati i requisiti PC completi, dai minimi fino a 4K Ultra e 60 fps

Ubisoft ha annunciato su Twitter / X i requisiti di sistema completi della versione PC di Assassin's Creed Mirage, da quelli minimi per giocare a 1080p e 30 fps fino a quelli Ultra che garantiscono la risoluzione 4K, 60 fps e impostazioni grafiche al massimo.

Dopo aver visto in azione il trailer della versione PC di Assassin's Creed Mirage, che vanta una partership con Intel, sono dunque infine arrivate le indicazioni sulle performance che i giocatori possono aspettarsi in base alla loro configurazione. I requisiti sembrano piuttosto abbordabili, probabilmente anche per via della natura cross-gen del gioco, con una RTX 3080 o una RX 6900 XT che saranno sufficienti per raggiungere il preset più elevato in 4K e 60 fps.

Viene inoltre confermato la presenza di un benchmark in-game per analizzare le performance con impostazioni differenti risparmiando così parecchio tempo, il supporto a multi-monitor e schermi widescreen e framerate sbloccato.