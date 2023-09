Final Fantasy 16: le vendite iniziali sono state 'in linea' con le aspettative di Square Enix

Al momento del lancio, Final Fantasy 16 ha venduto oltre 3 milioni di unità in tutto il mondo, un numero non negativo per certo, ma non molto tempo dopo è emerso che le vendite iniziali del gioco non avevano soddisfatto "la fascia alta" delle aspettative di Square Enix. Ciò detto, sembra che le vendite del gioco di ruolo d'azione al lancio siano state comunque in linea con le aspettative dell'azienda.

Queste sono le parole del presidente di Square Enix Takashi Kiryu, che in una recente riunione finanziaria ha definito le vendite iniziali di Final Fantasy 16 proprio come "in linea" con le aspettative di Square Enix e che la società ha in programma diverse iniziative per aumentare ulteriormente le vendite del gioco.