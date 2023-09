Classifica UK: Hogwarts Legacy torna in vetta, Starfield scivola all'ottavo posto

Come ogni settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito . Questa settimana Hogwarts Legacy riconquista la vetta , seguito da The Crew Motorfest che debutta al secondo posto. Chiude il podio Mario Kart 8 Deluxe.

GTA 5 e Mario Kart 8 Deluxe immortali, calano Starfield e Final Fantasy 16

Come possiamo vedere Starfield, che la scorsa settimana aveva conquistato la vetta della classifica, è scivolato in ottava posizione. Un cambiamento drastico, ma c'è da dire che un calo delle vendite retail è fisiologico, specialmente quando parliamo di un gioco incluso all'interno dell'abbonamento Xbox Game Pass, con molti utenti che probabilmente stanno sfruttando il servizio di Microsoft per giocare all'ultima fatica di Bethesda. Tra l'altro ricordiamo che Starfield ha registrato uno dei migliori lanci in Europa di tutto il 2023 tenendo in considerazione sia copie fisiche che digitali. Scende ulteriormente in classifica anche Final Fantasy 16, passando dal sedicesimo posto della scorsa settimana al trentottesimo.

Nelle prime 10 posizioni poi troviamo una serie di giochi evergreen, come GTA 5, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft e Red Dead Redemption 2, che a quanto pare risultano popolarissimi tutt'oggi nonostante siano in circolazione da anni.