Starfield è il più venduto tra i giochi fisici in UK e potrebbe voler dire molto

Christopher Dring, editor di GamesIndustry.biz, come di consueto ha anticipato i dati di vendita settimanali sul Regno Unito annunciando che Starfield è il gioco più venduto in UK tra i giochi fisici della scorsa settimana e il dato potrebbe voler dire di più di quanto sembri.

Come spiegato da Dring, non si tratta affatto del miglior lancio del 2023, considerando che, in ordine, i lanci migliori sono stati Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Star Wars Jedi Survivor, Resident Evil 4, Final Fantasy 16 e Dead Island 2, tuttavia il risultato ha un significato particolare perché riguarda il mercato fisico, laddove Starfield è indirizzato in maniera preponderante al mercato digitale.

Come riferito da Dring, i dati di vendita di Starfield sono praticamente al pari con quelli di Diablo 4, altro gioco che punta molto di più al digitale che al fisico, sebbene quest'ultimo abbia contato anche sulle copie vendute su PS4 e PS5, piattaforme storicamente molto legate ancora al mercato fisico.