Space Punks rimosso dalla vendita, server chiusi a novembre 2023

Lo studio di sviluppo Flying Wild Hog e l'editore Jagex hanno annunciato la chiusura definitiva del gioco di ruolo d'azione Space Punks , con la rimozione dalla vendita avvenuta pochi giorni fa, ossia il 5 settembre 2023, e la chiusura dei server prevista per il 6 novembre 2023.

Il messaggio della chiusura del gioco

La prima cosa da notare è che Space Punks non ha mai raggiunto la versione finale, fermandosi alla beta. Inoltre c'è da dire che il gioco era un'esclusiva dell'Epic Games Store, dove evidentemente non ha trovato il successo sperato, tanto da non provare nemmeno la carta di Steam. Comunque sia, leggiamo il messaggio di chiusura con tutti i dettagli del caso:

"È con cuore pesante che condividiamo questa notizia riguardante Space Punks. Flying Wild Hog e Jagex annunciano con rammarico la cessazione del supporto per il gioco. Questa decisione segue una ponderata valutazione delle condizioni di mercato e dei nostri obiettivi, ed anche se difficile, è stata considerata necessaria.

La nostra missione è creare giochi che rimangano nel cuore dei giocatori per anni. Vorremmo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti voi che ci avete accompagnato in questo percorso, dall'accesso anticipato alla Beta aperta. I vostri feedback sono stati preziosi.

Un ringraziamento speciale al Team di Space Punks - per la vostra dedizione, il duro lavoro e la forza messa nel progetto.

I servizi live di Space Punks saranno chiusi 6 novembre 2023. Il negozio in-game e l'accesso alla piattaforma Epic saranno chiusi a partire dal 5 settembre 2023.

Tutti i giocatori che hanno effettuato acquisti sono idonei per un rimborso. Per i dettagli sulla chiusura del servizio e sui rimborsi, consultate le FAQ nella sezione Aggiornamenti. Estendiamo la nostra gratitudine alla nostra incredibile comunità di giocatori. Addio, Esploratori, non vediamo l'ora di iniziare la prossima avventura."