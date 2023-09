The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom finora è il più venduto nei negozi giapponesi nel 2023

Finora The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom risulta essere il gioco più venduto nei negozi giapponesi nel 2023. L'ultimo capitolo della serie Zelda ha venduto in patria ben 1.847.948 copie (non vengono considerate le vendite digitali). Il secondo in classifica per l'anno corrente è un'altra esclusiva per Nintendo Switch: Pikmin 4 , che ha venduto 786.833 copie. Seguono in terza posizione Pokémon Scarlatto e Violetto con 773.049 copie (complessivamente i due hanno venduto molto di più, ma ricordate che non stiamo parlando di vendite complessive, ma solo di vendite nel 2023).

Nintendo Switch domina

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom domina il 2023 giapponese

Fa una certa impressione vedere Nintendo Switch dominare classifiche del genere dopo così tanti anni sul mercato, con la concorrenza che appare ancora molto timida.

In quarta posizione troviamo Kirby's Return to Dreamland Deluxe con 479.529 copie, seguito da Mario Kart 8 Deluxe che, nonostante gli anni sulle spalle, ha venduto altre 450.954 copie. In sesta posizione abbiamo invece Splatoon 3, con 414.512 copie. Il primo gioco non Nintendo Switch spunta solo in settima posizione, ossia Final Fantasy 16 per PS5, che finora ha venduto complessivamente 414.216 copie. Seguono altri cinque titoli per Switch: Minecraft (290.637), Nintendo Switch Sports (279.366), Super Smash Bros. Ultimate (211.150), Fire Emblem: Engage (203.326) e Mario Party: Super Stars (179.571). In tredicesima e quattordicesima posizione troviamo due giochi per PS5: Hogwarts Legacy (172.820) e Armored Core VI: Fires of Rubicon (134.194). Chiude la top 15 un altro gioco per Nintendo Switch: Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (133.605).

Insomma, Nintendo Switch potrà non fare più risultati brillanti come negli scorsi anni, ma in Giappone è comunque il punto di riferimento del settore, forte oltretutto di un 2023 enorme in fatto di esclusive pubblicate.

Va detto inoltre che nei prossimi mesi il risultato potrà solo migliorare, considerando l'uscita dei già attesissimi Super Mario Bros. Wonder e del remake di Super Mario RPG.