Diablo 4 crollato su Twitch, dove il pubblico è calato del 99%

Diablo 4 sta vivendo dei momenti difficili in termini di interesse da parte del pubblico, riflesso del calo d'interesse generale verso il gioco. Su Twitch ha fatto registrare un calo del 99% di spettatori, dopo le polemiche post aggiornamenti. Il lancio della Stagione 1 non sembra aver risollevato la situazione.

Una gestione discutibile

Diablo IV è già in sofferenza?

Diablo 4 era partito davvero bene, con vendite record e recensioni molto positive.

La situazione ha iniziato a incrinarsi quando il modello live service ha preso forza, con i giocatori che non hanno gradito alcune modifiche agli equilibri di gioco, mirate evidentemente a favorire la monetizzazione, e la mancanza di contenuti. Blizzard ha provato a fare marcia indietro, ma con scarsi risultati, considerando il crollo dell'interesse del pubblico.

Come rilevato da SullyGnome, gli spettatori di Diablo 4 su Twitch scendono ormai sempre più spesso sotto alle 1.000 unità, con il picco massimo del 9 settembre 2023 che ha raggiunto soltanto i 2.783 spettatori; un calo enorme rispetto ai 278.672 spettatori del picco fatto registrare il 20 luglio 2023, con il lancio di Season of the Malignant.

Il numero di spettatori medi giornalieri racconta una storia simile, con un crollo da 114.212 a 1.492 unità avvenuto nel giro di poco più di un mese.

C'è da dire che il calo di spettatori in alcuni casi più essere fisiologico, in particolare per i giochi con contenuti stagionali, ma quello di Diablo 4 è marcatissimo, considerando ad esempio i 14.000 spettatori che di media fa un gioco molto vecchio come Path of Exile. Va anche detto che è stato un anno particolarmente ricco di uscite che hanno attirato l'attenzione dei giocatori, come Baldur's Gate III e Starfield.

Vedremo se il lancio della seconda stagione, Season of Blood, che avverrà il 17 ottobre 2023, cambierà la situazione o l'aggraverà ancora di più.