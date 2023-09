State of Decay 2 sta per ricevere un nuovo aggiornamento maggiore, dopo cinque anni dal lancio

Il 18 settembre 2023 State of Decay 2 riceverà un aggiornamento maggiore , chiamato Curveballs , che introdurrà moltissimi nuovi contenuti. Considerando che il gioco è sul mercato da più di cinque anni e mezzo e che è già da tempo in sviluppo il seguito ufficiale, State of Decay 3 , si tratta di un segno di grande supporto e cura da parte dello studio di sviluppo, Undead Labs, attualmente uno degli Xbox Game Studios.

Curveballs è in fase di test sul PTR da luglio 2023, ma ora è arrivato il momento in cui tutti potranno giocarci. Considerando i cambiamenti che apporta a State of Decay 2, è sicuramente un ottimo incentivo per riprendere in mano il gioco.

Di cosa si tratta? Sostanzialmente vengono aggiunti degli eventi imprevisti, spesso molto difficili, ma forieri di ricompense di differente valore. L'idea è quella di condire il gameplay con un po' di caos in più, con il giocatore che si troverà ad affrontare delle situazioni improvvise che cambieranno enormemente la partita, da cui l'idea di chiamare l'aggiornamento "palle curve" (nel Baseball sono tipi di lanci che tendono a ingannare il battitore).

Ci saranno quindi delle palle curve maggiori, ossia eventi più importanti e impegnativi, delle palle curve minori, più contenute negli effetti e delle palle curve ripetute. Ci saranno dei momenti in cui bisognerà affrontare più palle curve insieme e altri in cui queste colpiranno profondamente il mondo dei personaggi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che State of Decay 2 è disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X/S. È giocabile anche tramite Game Pass, Xbox e PC.