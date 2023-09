Armored Core VI: Fires of Rubicon, patch 1.02 disponibile, che pare semplificare tutti i boss

FromSoftware ha annunciato la disponibilità della patch 1.02 di Armored Core VI: Fires of Rubicon, che a quanto pare rende più semplici tutti i boss, a seguito delle lamentele di molti giocatori.

In linea di massima si tratta di una patch di bilanciamento che, stando allo studio di sviluppo, riguarda l'esperienza single player. Al momento non esiste una nota di rilascio ufficiale, ma chi sta provando la patch ha già scoperto che il cambiamento più grande riguarda la difficoltà, ora più accessibile. In particolare i boss sembrano essere diventati meno aggressivi e più gestibili.

Naturalmente molti non la stanno prendendo bene e la vedono come una concessione ai giocatori più scarsi, considerando anche la fama di FromSoftware per realizzare giochi molto difficili.