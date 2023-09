AMD Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT: una sintesi dei primi benchmark online

Proprio in virtù di questo non ci siamo stupiti nell'apprendere che NVIDIA abbia cercato in qualche modo di controbattere con l'unica mossa a sua disposizione: un abbassamento di prezzo per le sue schede.

Analizzando le prestazioni raster, la Radeon RX 7800 XT si è dimostrata più veloce del 6,88% in media rispetto alla controparte NVIDIA, una percentuale calcolata su test basati su 17 giochi diversi. Il risultato della Radeon RX 7700 XT, nello stesso scenario e con lo stesso numeri di titoli, è del 15,9% di prestazioni in più rispetto alla 4060 Ti. Ci teniamo a precisare che questi dati provengono dalla riproduzione dei titoli a 1440p, il che sottolinea quanto le prestazioni "pure" al netto di interventi software sono ancora saldamente in mano ad AMD.

Seppure non vi sia una configurazione specifica dai dati emersi prima delle recensioni delle nuove due schede, la build è basata su CPU AMD Ryzen 7000 con memoria DDR5 e scheda madre AM5. I test condotti si sono svolti in scenari diversi; con prestazioni raster e con ray tracing. Il paragone è stato compiuto tra la AMD Radeon RX 7800 XT e la NVIDIA GeForce RTX 4070, tra le quali c'è uno scarto di 100 dollari sul prezzo consigliato (siamo intorno agli 80€ in Italia), e tra la AMD Radeon RX 7700 XT e la NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, entrambe recuperabili allo stesso prezzo in America dopo la riduzione compiuta da NVIDIA (mentre da noi permane una differenza di circa 50€ a favore della scheda NVIDIA).

Seppure il titolo di CD Projekt RED rappresenti un esempio estremo dato il lavoro compiuto con il path tracing, il resto dei titoli ha una configurazione ottimizzata proprio per le schede con architettura RDNA 2 e RDNA 3. Se nel campo raster permangono prestazioni maggiori per AMD, rimane valido il vantaggio di NVIDIA con RTX On.

Se invece si comincia ad utilizzare il ray tracing, come ci si poteva attendere, i risultati dei benchmark non volgono a favore di AMD che registra per la 7800 XT un -11,55% di prestazioni in media rispetto alla RTX 4070, arrivando anche al -69% di prestazioni con Cyberpunk 2077. La RX 7700 XT invece incassa un -5,4% di media rispetto alla RTX 4060 Ti.

Un passo in avanti per AMD

Un confronto tra le schede Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT e le RTX 407o e RTX 4060 Ti

Al netto delle prestazioni inferiori con il ray tracing, ma non ci aspettavamo nulla di diverso, AMD è riuscita comunque a confezionare due schede grafiche molto prestazionali che si dimostrano sensibilmente più veloci rispetto alla sfidante NVIDIA. Il valore aggiunto in questo caso, oltre ad uno scarto dal 5% al 10%, è l'operazione messa in campo per Starfield, per cui attualmente non è previsto il supporto al DLSS in via ufficiale (mentre ormai fioccano le mod per implementare questa feature).

La differenza di prezzo tra la RX 7800 XT e la RTX 4070 potrebbe far pendere l'ago della bilancia verso la prima, consentendo al giocatore di risparmiare un centinaio di euro e ottenendo prestazioni in media migliori in raster. La sfida più accesa è tra la RX 7700 XT e la RTX 4060 Ti che, a parità di prezzo grazie al taglio di NVIDIA, potrebbe risultare a favore della seconda visto che permette ai giocatori di sfruttare il DLSS oltre all'FSR.

Ma probabilmente la più grande concorrenza è tutta in casa AMD visto e considerato che le 2 nuove schede sono separate nel cartellino del prezzo di appena 50€ (519€ della 7700 XT vs 569€ della 7800 XT) e questo elemento rende difficilmente giustificabile l'acquisto della GPU inferiore.