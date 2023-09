The Legend of Zelda: un film live action sarebbe in produzione da Universal, per un rumor

Difficile valutare la veridicità della questione, che arriva dall'account Twitter "MyTimeToShineH", in qualche modo "specializzato" in voci di corridoio e possibili leak su cinema e altro. Tuttavia, sappiamo che Nintendo ha intenzione di proseguire con le produzioni cinematografiche e il fatto che il prossimo franchise a subire il trattamento possa essere The Legend of Zelda è probabile.

Secondo una nuova voce di corridoio emersa in rete, sembra che The Legend of Zelda sia destinato a diventare un film live action , ovvero con attori in carne e ossa, prodotto da Universal in collaborazione con Nintendo.

Un film con attori per Zelda?

Quello che risulta piuttosto inaspettato, in questa voce di corridoio, è il fatto che possa trattarsi di un film live action, mentre ci si sarebbe aspettati probabilmente un'altra produzione animata, probabilmente in computer grafica, come visto con Super Mario Bros. Il Film.



In effetti, la nuova divisione Nintendo Pictures non ha mai riferito di voler concentrarsi solo su produzioni animate in CG, dunque tutto può essere. Una rinnovata collaborazione con Universal potrebbe inoltre essere funzionale a un progetto del genere, ma certamente sarà una cosa da trattare con estrema cura per non incappare nella furia degli appassionati.

In effetti, già in precedenza erano sorte voci sulla possibilità che The Legend of Zelda potesse essere il prossimo progetto da trattare in forma filmica, ma probabilmente ci vorrà del tempo prima di avere conferme da parte di Nintendo.