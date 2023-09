One Piece: Pirate Warriors 4, il trailer del DLC Pack 4 mostra Rufy Gear 5 e altri

Il video mostra diverse fasi di gameplay per quanto riguarda i nuovi contenuti di One Piece: Pirate Warriors 4, incentrandosi appunto sui personaggi che verranno introdotti con il DLC Pack 4, destinato ad espandere ulteriormente il roster di combattenti del gioco.

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di presentazione per il DLC Pack 4 di One Piece: Pirate Warriors 4 , un pacchetto destinato ad aggiungere diversi nuovi personaggi al gioco tra i quali anche Rufy Gear 5, Yamato e altri .

Nuovi personaggi in arrivo

Questa novità si riflette ovviamente anche nel videogioco, come possiamo vedere nel trailer. Oltre alla nuova trasformazione del protagonista, con tanto di chioma bianca volteggiante, tra le novità troviamo anche alcuni altri personaggi.

Tra questi spiccano Yamato, figlia ribelle di Kaido ed essere semi-divino, che come tale si presenta particolarmente potente anche in One Piece: Pirate Warriors 4, e proprio Kaido nella sua versione "ibrida", una trasformazione di notevole potenza per uno dei quattro imperatori del mare.