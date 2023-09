Bloodborne e altri giochi PS4 possono andare a 120 fps su PS5, su console modificata

Dopo essere riuscito a far andare Bloodborne e altri giochi a 60 fps su PS5, l'hacker/modder Illusion è andato ancora più avanti nella sua impresa, portando alcuni giochi PS4, tra cui il famoso souls-like esclusivo di FromSoftware, anche a 120 fps.

Al momento abbiamo solo una conferma attraverso un breve tweet, dunque non ci sono grandi spiegazioni al riguardo: le immagini si riferiscono, in particolare a Bloodborne e Gravity Rush 2, con il testo che riferisce "120 fps per i giochi PS4 su PS5 modificate sono ora possibili!"

Non vengono addotte grandi spiegazioni al riguardo, ma considerando la fama che circonda Illusion non stentiamo a credere che sia riuscito a raggiungere tale risultato, anche se è tutto da vedere il livello di performance raggiunto e su quali titoli.