PS5: notizie su State of Play o PlayStation Showcase in arrivo, secondo un insider

Con la reiterata assenza di Sony dai maggiori eventi dell'industria videoludica, come la recente Gamescom 2023, resta alta l'aspettativa su una possibile presentazione dedicata a PS5 in arrivo, come uno State of Play o un PlayStation Showcase, le cui notizie secondo un insider considerato affidabile potrebbero arrivare nel corso della prossima settimana.

L'insider in questione è noto come Shinobi602, ed è un utente molto attivo su Twitter e ResetEra, prima come leaker e insider e ultimamente come vero e proprio addetto ai lavori, visto che da tempo ha iniziato a lavorare nell'industria e ha partecipato ad alcuni progetti come Destruction AllStars con Lucid Games per PS5.

Questo per dire che si tratta di una persona che probabilmente ha degli effettivi agganci con persone all'interno dell'industria videoludica, dunque le sue soffiate possono essere prese in una certa considerazione.

In questo caso, sembra aver fatto un possibile riferimento a novità in arrivo per quanto riguarda in qualche evento Sony PlayStation per la prossima settimana, proprio all'interno del forum ResetEra.