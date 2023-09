Starfield: quando escono i DLC? Todd Howard di Bethesda non si sbottona

Intervistato dalla rivista nipponica Famitsu, alla domanda specifica su quando il primo DLC verrà pubblicato per Starfield, il director Todd Howard ha riferito che "Pubblicheremo certamente dei DLC, ma per quanto riguarda il quando, questo è ancora un segreto ".

Starfield avrà DLC ed espansioni , o almeno uno di questi pacchetti è già stato confermato con Shattered Space, ma sul quando questi verranno rilasciati non ci sono ancora informazioni e Todd Howard di Bethesda non ha voluto rispondere in maniera precisa alla domanda sulla questione.

Bethesda ha intenzione di espandere Starfield

Starfield, uno screenshot del gioco

Non ci sono informazioni nemmeno sui contenuti di tale DLC, né di quelli successivi. Fatto sta che Bethesda sembra proprio intenzionata ad espandere e arricchire ulteriormente l'universo di gioco di Starfield, visto già l'annuncio di Shattered Space e la volontà di proseguire.

In effetti, lo stesso Howard aveva già riferito in passato che per Starfield prevedeva DLC ed espansioni di varie dimensioni dopo il lancio, pur rimanendo sempre sul vago. In un'intervista risalente al Deep Dive di Starfield, il director del gioco aveva riferito che "Faremo un sacco di contenuti aggiuntivi per Starfield", precisando che "Ci piace farli, ai nostri fan piacciono. Abbiamo già annunciato il primo e faremo un pacchetto dedicato alle espansioni della storia che sono in arrivo".