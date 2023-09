Marvel's Spider-Man 2: nuove immagini per il gioco su PS5

Anche Marvel's Spider-Man 2, così come i precedenti Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales , sono ovviamente ambientati a New York, essendo questa l'ambientazione in cui si svolgono le avventure dell'Uomo-Ragno, ma è interessante anche conoscere alcuni retroscena sulla riproduzione di alcuni luoghi-simbolo della grande città, come riferito dal NY Times.

L'articolo in questione si concentra, in particolare, sulla riproduzione di alcune zone iconiche di New York , e le immagini di conseguenza indugiano soprattutto su elementi di scenario, sebbene ce ne sia anche una incentrata sul personaggio protagonista.

Da un nuovo articolo di approfondimento pubblicato sul New York Times emergono alcune nuove immagini di Marvel's Spider-Man 2 , l'esclusiva Sony per PS5 che è destinata a rappresentare la maggiore uscita da parte dei PlayStation Studios per questa seconda parte del 2023.

Cartoline da New York City

Tra gli elementi originali introdotti in linea con l'universo di Marvel ci sono la torre degli Avengers e una prigione speciale per super cattivi sull'East River, ma per il resto Insomniac ha cercato di ricostruire in maniera fedele gli scenari tipici di New York.

Oltre a Manhattan, il nuovo capitolo comprende anche il Queens e Brooklyn, compresa Coney Island che è visibile in una delle immagini.

Un altro screenshot mostra Times Square, con i suoi tipici manifesti enormi e display illuminati, mentre un'altra è incentrata sulla Grand Army Plaza di Brooklyn, con il suo tipico arco. Questa, in particolare, risulta differente dalla realtà in quanto gli sviluppatori hanno voluto introdurre più alberi in modo da fornire maggiori possibilità di movimento al protagonista.

Da notare che in Marvel's Spider-Man 2 non sarà presente il Chrysler Building, perché Insomniac non è riuscita a trovare un accordo con i proprietari dell'edificio per poterlo utilizzare nel gioco, così come era accaduto anche in Miles Morales.