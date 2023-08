Bloodborne su PS5 gira finalmente a 60fps grazie a una patch amatoriale

La patch

Bloodborne gira ora a 60fps

"Illusion ce l'ha fatta!" ha urlato Lance McDonald su X, riprendendo un video pubblicato da Illusion che mostra effettivamente girare Bloodborne a 60fps su di una PS5 hackerata (lo trovate allegato al post sottostante) dopo l'installazione della sua patch.

In effetti solo a guardare il breve video viene voglia di rigiocarselo tutto. Illusion ha anche specificato che la patch è usabile sui firmware di PS5 che vanno dal 3.00 al 4.51.

Purtroppo l'installazione della patch non è affare per tutti e, appunto, richiede una console modificata, con tutti i rischi che ciò comporta. Quindi non tentate se non siete perfettamente consapevoli di ciò che state facendo.

Nondimeno è bello vedere la dedizione della comunità di Bloodborne nel riuscire a produrre qualcosa che sviluppatori ed editore (soprattutto quest'ultimo, visto che certi aggiornamenti devono essere approvati e finanziati), cioè FromSoftware e Sony, non hanno mai ritenuto il caso di realizzare, nonostante le numerose suppliche e richieste.

Considerate che ufficialmente Bloodborne rimane un'esclusiva PS4 che gira in retrocompatibilità su PS5.