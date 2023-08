AMD Ryzen 8000 Strix Point: ecco le prime caratteristiche delle CPU ibride

In questo periodo in rete circolano molte informazioni riguardanti il settore della tecnologia, tra dichiarazioni di leaker, fughe di notizie e previsioni, soprattutto in vista degli annunci autunnali. Oggi torniamo a parlare delle APU Ryzen 8000 "Strix Point", che potrebbero presentare una configurazione con CPU ibride Zen 5.



Queste informazioni provengono da Golden Pig Upgrade, un canale cinese specializzato in tecnologia, dove si è discusso specificatamente delle APU monolitiche, simili alle APU Phoenix 2 progettate per le CPU ibride, che integrano sia i core Zen 4 che Zen 4c con un singolo CCD e doppio CCX.