Sfida la Regina degli Scacchi, la recensione del tie-in di Queen's Gambit da Netflix

Naturalmente i temi trattati nello show con Anya Taylor-Joy non si limitano al gioco e anzi abbracciano argomenti anche piuttosto controversi, dall'abuso di droghe alla dipendenza dall'alcol, dalla perdita alle diseguaglianze. Nulla di tutto questo, però, trova posto nel videogioco disponibile gratuitamente su iOS e Android per gli abbonati alla piattaforma streaming.

La Regina degli Scacchi è sicuramente una delle serie più interessanti nell'ampio catalogo di Netflix . La storia che racconta è quella di Beth Harmon, una ragazza orfana che scopre di essere davvero dotata con gli scacchi e prova a trasformare questa sua passione in qualcosa di più, ponendosi l'obiettivo di diventare una giocatrice nota a livello internazionale.

Struttura: dalla serie al gioco

Sfida la Regina degli Scacchi, la scacchiera vista di lato

Di base Sfida la Regina degli Scacchi è... un gioco di scacchi. I personaggi e le ambientazioni della serie televisiva vengono utilizzati per portare avanti una progressione legata a doppio filo alla nostra capacità di gestire la scacchiera, che procede attraverso un tutorial parecchio completo e parecchio guidato fino a fornirci tutte le informazioni, le regole e le strategie necessarie per muovere i nostri passi in autonomia.

All'inizio della campagna è possibile scegliere il grado di difficoltà indicando il proprio livello di conoscenza degli scacchi e così l'insegnamento si muove di conseguenza, partendo davvero dalle basi laddove si sia principianti assoluti. Ad ogni modo, chi ha già una certa esperienza con il gioco si ritroverà inevitabilmente alle prese con sfide banali e noiose.

Contemporaneamente alla campagna single player, caratterizzata dallo sblocco di monete che è possibile utilizzare per l'acquisto di ambientazioni, avatar, banner e pezzi, è possibile accedere a diverse modalità multiplayer competitive, che includono il passa-e-gioca per utilizzare un unico dispositivo e naturalmente un PvP online che tuttavia non risulta semplicissimo da sfruttare con efficacia.

Le partite a scacchi possono durare infatti anche parecchio tempo, ed è proprio per questo che il sistema di notifiche integrato nel gioco ci avviserà con un messaggio qualora il nostro avversario abbia fatto la sua mossa, così che si possa rispondere e portare avanti il match. Certo, a meno che non ci si conosca bisogna mettere in conto la possibilità che uno dei due giocatori abbandoni sul più bello.