Red Dead Redemption 2 su PS5 va a 60fps grazie a una patch amatoriale

Lo sviluppatore amatoriale Illusion è riuscito a far girare Red Dead Redemption 2 a 60fps su PS5 , installando una patch amatoriale. Naturalmente la console è stata modificata, leggasi hackerata, visto che altrimenti non sarebbe stato possibile installare nulla esternamente.

West a 60fps

Gli sviluppatori amatoriali stanno facendo molto su PS5

Come specificato da Illusion, per installare la patch c'è bisogno di avere un firmware di PS5 compreso tra la versione 3.00 e la 4.51. I risultati sono ottimi, come potete vedere dal video allegato al post di X riportato qui di seguito, e fanno venire voglia di tornare a giocarci.

C'è da specificare che Illusion non è affiliato in alcun modo con Rockstar Games, lo studio di sviluppo di Red Dead Redemption 2, e che chi in futuro decidesse di installare la patch, lo farà a suo rischio e pericolo.

In generale, è comunque interessante vedere la comunità PlayStation lavorare per soddisfare alcuni desideri, come avere appunta una versione di Red Dead Redemption 2 più fluida su PS5, o anche far girare Bloodborne a 60fps, quest'ultimo un altro piccolo miracolo di Illusion, realizzato in collaborazione con Lance McDonald.