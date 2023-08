Marvel's Spider-Man 2, tutti i personaggi confermati finora da Insomniac Games

Ci sono inoltre alcune figure in dubbio, vedi le voci sul possibile ritorno di un personaggio di Marvel's Spider-Man , ovverosia l'ex capitano della polizia Yuri Watanabe , che però non hanno ancora trovato conferma.

Venom, Kraven e Grizzly

Marvel's Spider-Man 2, Venom

Venom si pone senza dubbio come la new entry più rilevante del gioco, ma non ci sarà Eddie Brock all'interno del simbionte, bensì un altro personaggio. Si tratta di Harry Osborn, come suggerito dal finale di Marvel's Spider-Man? O qualcun altro gli subentrerà, impossessandosi del potente parassita?

Un altro ingresso importante è quello di Kraven il cacciatore, che sarà a breve protagonista di un film stand alone con Aaron Taylor-Johnson e Russel Crowe. Nel gioco lui e la sua banda invaderanno Manhattan per farne un campo di caccia, e fra gli sgherri sarà presente anche Grizzly.