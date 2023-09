Lies of P, c'è un bug nelle fasi iniziali che blocca l'avanzamento: ecco cosa non fare

Se state giocando a Lies of P e siete ancora nelle fasi iniziali dell'avventura, state molto attenti perché esiste un bug che potrebbe bloccare l'avanzamento . Il tutto è legato a una porta e a un boss, ma per darvi dettagli più precisi sulla situazione dovremo fare dei minimi spoiler su alcuni dettagli molto iniziali del gioco . Si tratta di elementi già presenti nella demo, quindi se avete completato quella "siete al sicuro".

Il bug della fase iniziale di Lies of P (potenziale spoiler)

Lies of P rischia di bloccarsi nelle fasi iniziali

In breve, una volta arrivati all'Hotel Krat potrete esplorare l'edificio. Lì sono presenti delle porte chiuse. Se il giocatore cerca di aprirle prima di aver battuto il boss "Scrapped Watchman" (il poliziotto meccanico elettrico che chiudeva la demo), potrebbe bloccare l'avanzamento di Lies of P in quanto non sarebbe in grado poi di accedere alle stanze dietro quelle porte dopo aver sconfitto il boss.

"Al momento abbiamo identificato un bug che può bloccare la progressione del gioco nel Capitolo 2", scrive lo sviluppatore a proposito del problema appena scoperto.

Sebbene lo sviluppatore non abbia ancora trovato una soluzione, il problema è attualmente in fase di studio per un fix completo. Lo sviluppatore si scusa inoltre per il bug, affermando che il team è dispiaciuto "per l'inconveniente che potrebbe aver causato e continuerà a lavorare per fornire un'esperienza di gioco migliore il prima possibile".

In breve, non toccate le porte dell'Hotel Krat fino a quando non è il gioco stesso a dirvi di farlo se non volete correre rischi.

