Netflix Games Studio lavora a un gioco AAA sparatutto multigiocatore da espandere verso altri media

Il tutto è leggibile nella proposta di lavoro per un Senior Gameplay Engineer - AI, per lo studio di Los Angeles in Califonia (USA). Potete vedere le immagini qui sotto.

I dettagli sulla proposta di lavoro di Netflix

Le informazioni presenti nella proposta di lavoro rendono chiaro che si tratta di un gioco ancora non annunciato per più piattaforme, comprese mobile, PC e "etc". Lo sviluppatore deve avere esperienza con giochi multigiocatore e Unreal Engine. Si parla anche di esperienza con "piattaforme da poco pubblicate o non ancora disponibili", il che farebbe pensare alla prossima console di Nintendo o magari anche iPhone 15, che pare mirare a essere una piattaforma da gioco di primo livello.

Netflix è in cerca anche di un Game Director, di un Lead Technical Artist e di un Narrative Design Lead che devono lavorare a personaggi, mondi e una componente narrativa degna di una serie TV o film di Netflix. Inoltre, si afferma che l'obiettivo è ampliare l'IP in altri formati/media.

Si parla inoltre di elementi di gioco sia competitivi che cooperativi e di "sistemi sociali", che sono in realtà la base di ogni gioco multigiocatore e non ci dicono molto sul tipo di prodotto.