Starfield è il quinto gioco più venduto al lancio del 2023 in Europa, ad oggi

Segnaliamo anche che il precedente gioco di Xbox con la miglior settimana di lancio in Europa era Forza Horizon 5, ma Starfield è stato in grado di batterlo, anche se di poco. In generale, si tratta di un ottimo risultato per Bethesda e Xbox.

Vanno anche ricordato alcuni dettagli. Starfield ha avuto una settimana di lancio un po' più ampia del normale , visto che nelle vendite dei primi sette giorni dalla pubblicazione della versione standard sono incluse anche le copie speciali che includevano l'accesso anticipato. Al tempo stesso, parliamo di un gioco incluso al D1 su Game Pass e tali copie non sono calcolate per questa classifica.

Starfield può vantare buoni risultati in Europa . GamesIndustry.biz segnala infatti che il gioco di Bethesda esclusivo per PC e Xbox Series X|S è stato il più venduto durante la sua settimana di lancio e, in generale, è il quinto gioco più venduto al lancio del 2023, ad oggi ovviamente.

Le classifiche di Starfield

Starfield

Prima di tutto, vediamo la classifica dei giochi più venduti in Europa dal 4 al 10 settembre calcolando sia le copie fisiche che quelle digitali (abbonamenti come Game Pass non inclusi):

Starfield NBA 2K23 Titanfall 2 Grand Theft Auto 5 Red Dead Redemption 2 Need for Speed: Heat Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Hogwarts Legacy FIFA 23 Sid Meier's Ciilization 6

Ecco invece la classifica dei giochi più venduti durante la settimana di lancio in Europa nel 2023 (ad oggi):

Hogwarts Legacy Diablo 4 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (vendite digitali non note) Star Wars Jedi: Survivor Starfield Resident Evil 4 Final Fantasy 16 F1 23 Dead Island 2 NBA 2K23

Come potete vedere, Starfield è quinto dietro a quattro grandi giochi del 2023. Va precisato che di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sono note unicamente le vendite fisiche (Nintendo non rivela le vendite digitali) quindi è possibile che la sua posizione sia in realtà più alta in classifica.

Parlando sempre di Starfield, vi lasciamo al nostro articolo speciale nel quale vi mostriamo il nostro tour guidato di Nuova Atlantide, la punta di diamante dell'Unione Coloniale.