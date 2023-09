Starfield, il nostro tour guidato di Nuova Atlantide, la punta di diamante dell’Unione Coloniale

Il Pozzo

Starfield Nuova Atlantide: ogni città ha la sua zona malfamata; la nostra è il Pozzo

Prima ce lo leviamo di torno meglio è. Ogni città ha la sua zona malfamata e derelitta. Quella di Nuova Atlantide è il Pozzo. Se siete alla ricerca di attività poco raccomandabili o luoghi dal dubbio gusto, allora è il posto per voi. Potete trovare imprese commerciali come UC Surplus (se i soldi per voi sono un problema e non avete modo di comprare abiti in altro modo se non facendo affidamento all'eccedenza di magazzino dell'Unione), Apex Electronics, Med Bay e il Jake's, un bar per gli spiriti duri.

Starfield Nuova Atlantide: avete contratto una malattia nel Pozzo? Provatevi a rivolgere alla Med Bay (ci esoneriamo da qualsiasi responsabilità riguardo il servizio offerto)

Tuttavia, c'è anche qualche piccola perla in quel buco deplorevole, come il ristorante Kay's House (da provare solo per i magnifici kiffle e il pasticcio di carne fatto in casa) e la Casa degli Illuminati, se credete alle loro supposizioni illuministe. Nel caso in cui, per qualche oscuro motivo, doveste perdervi o sentirvi minacciati in questo claustrofobico ambiente, ricordate sempre che potete chiedere a uno dei tanti agenti di pattuglia o recarvi direttamente alla stazione di sicurezza UC.