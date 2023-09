Marvel's Spider-Man 2: l'uso di Dolby Atmos e audio 3D spiegato da Insomniac Games

Marvel's Spider-Man 2 mira a essere un vero gioco PS5, sia dal punto di vista grafico che da quello del sonoro. È stato infatto confermato l'uso di Dolby Atmos e dell'audio 3D.

Più precisamente, in risposta a una domanda su ResetEra, il direttore della community e del marketing di Insomniac ha detto: "Sì, e abbiamo mixato anche i filmati in Atmos". Tuttavia, Stevenson afferma di non essere "sicuro" delle "specifiche" per quanto riguarda le fasi di gameplay.