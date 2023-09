Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame doveva avere un seguito, cancellato nel 2019

Stando a Jordan Mechner, Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame doveva avere un seguito ufficiale , sviluppato da Ubisoft Montpelier, che fu però cancellato nel 2019. Essendo Mechner il papà della serie, nonché il possessore della proprietà intellettuale di Prince of Persia, possiamo considerarlo come una fonte certa. In realtà fu cancellato due volte, una in tempi ancora più remoti.

Come andarono le cose

La pagina dell'autobiografia di Mechner che racconta della cancellazione di Prince of Persia 3 nel 1993.

Mechner ha raccontato la storia sul suo blog ufficiale, dove ha svelato i dettagli sul progetto Prince of Persia 3, mai arrivato a conclusione. Se ricordate, Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame aveva un finale aperto, che faceva intuire l'arrivo di un terzo capitolo. Il primo tentativo fu fatto all'inizio degli anni novanta. Il gioco fu approvato, ma fu cancellato nel 1993. Il motivo? DOOM, come raccontato nell'autobiografia a fumetti di Mechner.

Sostanzialmente il successo dirompente del titolo di di id Software cambiò completamente il mercato di allora, rendendo obsoleti i giochi 2D e portando alla fine di Prince of Persia 3. Il progetto è stato quindi resuscitato da Ubisoft, per poi essere cancellato di nuovo nel 2019. Il Prince of Persia 3 più recente era molto diverso da quello dei primi anni 90.

Comunque sia, alcuni dei membri del team di sviluppo di quel progetto sono poi finiti a lavorare su Prince of Persia: The Lost Crown, nuovo capitolo della serie in uscita nel 2024.