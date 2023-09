Festa delle Offerte Prime di Amazon Italia di ottobre 2023: date e dettagli degli sconti

Amazon Italia ha annunciato le date del nuovo periodo di sconto speciale per gli abbonati Prime. Parliamo della Festa delle Offerte Prime che sarà disponibile il 10 e l'11 ottobre 2023, precisamente fino alle 23:59. In questo evento di 48 ore sarà possibile trovare tante offerte interessanti a tema tecnologia e non solo.

Se non siete ancora iscritti a Prime, potete iscrivervi e iniziare il periodo gratuito tramite la pagina dedicata alla Festa delle Offerte Prime a questo indirizzo. Già ora, inoltre, potete trovare vari sconti tramite la pagina della promozione.

"Con questo evento di shopping vogliamo offrire a tutti i clienti Prime una nuova opportunità per risparmiare in anticipo sullo shopping natalizio e approfittare di offerte su alcuni dei prodotti più richiesti", ha dichiarato Jamil Ghani, Vicepresidente di Amazon Prime. "Oltre a beneficiare di tutti i vantaggi Prime, i clienti possono accedere a moltissime offerte in categorie come moda, casa e giocattoli, che includono alcuni dei prodotti più popolari durante la Festa delle Offerte Prime".