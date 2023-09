Amazon Music Unlimited gratis fino a 4 mesi: la promozione di settembre 2023

Per festeggiare l'annuncio della Festa delle Offerte Prime di ottobre, Amazon Italia ha dato il via a una nuova promozione legata ad Amazon Music Unlimited: potete ottenere tre mesi gratis invece di uno se non siete abbonati ad Amazon Prime, oppure quattro mesi gratis invece di uno se siete abbonati ad Amazon Prime. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Come sempre vi sono delle clausole. Per poter usufruire della promozione dovete non essere mai stati iscritti al servizio in versione individuale e non dovete aver mai sfruttato il periodo di prova gratuito da 30 giorni. Il prezzo regolare del servizio è di 10,99€ e dopo la fine del periodo gratuito di 3/4 mesi il servizio tornerà a quella cifra. Ovviamente potete sfruttare solo il periodo gratuito e poi annullare l'abbonamento. Inoltre, i clienti Prime che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited possono passare al Piano Famiglia senza costi aggiuntivi per 4 mesi.