PS5 Slim, ecco le immagini di alcuni presunti componenti della console, da una fuga di notizie

L'accounto X Gaming News + ha pubblicato alcune immagini , frutto di una fuga di notizia, che mostrerebbero dei componenti di PS5 Slim , nuova versione di PS5 ancora non confermata o presentata da Sony. Da sottolineare che PS5 Slim è un nome giornalistico, ma effettivamente ancora non è stato reso noto come dovrebbe chiamarsi la presunta nuova PS5. Detto questo, vediamo le immagini:

Il modello Slim di PS5 è in arrivo?

Naturalmente vale la pena di sottolineare ancora una volta che non c'è niente di confermato. Va detto che "Gaming News +" non è solito pubblicare notizie false, ma è giusto prendere le informazioni con le dovute cautele, considerando anche che prima di vedere effettivamente il nuovo modello dall'interno potrebbero passare dei mesi (sempre che esista, sia chiaro).

Del modello Slim di PS5 si è parlato più volte nel corso degli ultimi mesi. Alcune voci di corridoio lo danno per certo entro la fine dell'anno, ma per ora non è stato ancora svelato niente in via ufficiale da Sony. In linea teorica dovrebbe trattarsi solo di una revisione del design della console, con le stesse caratteristiche dei modelli attuali, a parte per la presenza del lettore ottico rimuovibile. Staremo a vedere se nei prossimi giorni spunterà qualcosa. Intanto accontentiamoci.