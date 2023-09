Hot Wheels Unleashed 2, come Milestone ha messo il turbo al suo gioco di macchinine

Il primo Hot Wheels Unleashed, per Milestone, ha rappresentato molto più che "l'ennesimo gioco di corse" dello studio milanese. Accolto positivamente dalla critica e ancor di più dal pubblico, Unleashed è addirittura arrivato in finale ai The Game Awards del 2021, spalleggiando nella vaga categoria sportiva pezzi grossi come Forza Horizon 5 e FIFA 22. Pur non vincendo il premio, il gioco ha portato Milestone a interagire con un pubblico tutto nuovo, molto più mainstream e variegato rispetto alle community che negli anni hanno seguito serie di guida come RIDE e MotoGP. Un tale successo non poteva che portare almeno a un seguito, ed ecco quindi arrivare negli ultimi mesi l'annuncio di Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged. Da un lato l'approccio è quello tipico dei sequel che prendono le fondamenta del gioco originale e aggiungono più contenuti e modalità: ci sono nuove piste, nuove opzioni di gioco e nuove tipologie di veicoli, con tanto di abilità sbloccabili. Dall'altro, però, Milestone ha deciso di prendersi qualche rischio, modificando il gameplay del gioco e alterando una ricetta che agli appassionati piaceva così com'era (ne avevamo scritto in occasione della nostra prima prova). Come suggerito dal sottotitolo, insomma, Hot Wheels Unleashed ha messo il turbo, e in attesa dell'uscita prevista per il 16 ottobre 2023 su PC e console, abbiamo chiacchierato del gioco con Andrea Basilio, direttore creativo e responsabile game designer in Milestone.

Dal successo a un seguito col Turbo Il Cortile di casa sarà una delle ambientazioni nuove: si potrà costruire un percorso che attraversa il giardino, l'angolo giochi con la sabbia, e addirittura passa dalla finestra e continua dentro casa Ciao Andrea, partiamo dal riepilogo delle puntate precedenti: il primo Hot Wheels Unleashed è stato un grosso successo, ha venduto tanto e alla fine è arrivato anche in finale ai The Game Awards. Com'è stato? Quello dei TGA è stato un momento un po' anticlimatico, perché è durato un istante. "E adesso la categoria sport, vince Forza Horizon". È andata così più o meno: eravamo carichissimi per vederlo ma, soprattutto per chi era lì, è stato un attimo quasi impalpabile (Ride). Per noi essere arrivati in finale è stato comunque incredibile: quando hanno annunciato le candidature eravamo in ufficio e l'ho scoperto perché ho sentito un'esultanza da stadio arrivare dall'ufficio di Francesco (Riggi, lead game designer di Hot Wheels Unleashed 2, ndr). Ve l'aspettavate? La soddisfazione più grande era il fatto che noi sapevamo di poter sviluppare un gioco arcade diverso da quelli che abbiamo fatto prima. Il mondo là fuori non ne era convinto e forse erano in pochi a crederci, ma quando poi lo abbiamo pubblicato e abbiamo visto che alla gente stava piacendo... beh, quello è stato il momento più bello. Come sviluppatore la cosa migliore è vedere tanta gente che non è abituata a giocare i tuoi giochi interessarsi e parlarne online, e improvvisamente sei popolare. Quindi con Hot Wheels Unleashed sentiamo di aver avuto una crescita ulteriore, di aver fatto uno step in avanti. Addirittura ora ci sono i leak dei nostri contenuti (Ride). Beh non puoi davvero dire di essere arrivato finché qualcuno non comincia a far trapelare informazioni del tuo gioco su Reddit. Giuro, avevano trovato una macchinina di Hot Wheels Unleashed 2 quasi sei mesi fa, forse sette. C'era una foto e c'era scritto piccolo piccolo Hot Wheels Unleashed 2. Quindi già in quel momento la gente aveva capito che ci stavamo lavorando. Anche gli altri giochi che abbiamo pubblicato hanno delle community molto molto solide: soprattutto attorno a Ride, ad esempio. Però qui parliamo di una notevole massa critica di persone, tra cui c'è chi si mette a controllare i metadata del Microsoft Store per vedere quali saranno i prossimi annunci. Prima di lanciare Hot Wheels Unleashed immagino già speravate di poterne fare un seguito. L'idea di realizzare un sequel c'era quasi da subito, però ovviamente bisognava vedere la risposta del pubblico. Adesso è fin troppo facile dire "beh, è un gioco di Hot Wheels. Cosa mai potrà andare storto?". Ma all'epoca era molto difficile prevedere come sarebbe andata, e c'erano ancora tante cose da capire. Avevamo cominciato a pensare effettivamente a Hot Wheels Unleashed 2 quando di fatto stavamo chiudendo il primo capitolo: avevamo iniziato a mettere da parte un po' di idee per una possibile espansione. Sai com'è con gli sviluppatori: a un certo punto devi chiudere ma non vorresti, anche perché nel frattempo hai imparato cose nuove e avuto nuovi spunti ma non puoi andare avanti all'infinito. Quindi abbiamo cominciato a mettere da parte le idee. Erba e terreno saranno alcune delle nuove superfici su cui le macchinine risponderanno in maniera differente quando non corrono sulle classiche piste arancioni Idee rischiose: avete cambiato molto il gameplay del primo. C'è stato un momento chiave del primo Hot Wheels che ha definito il gameplay del gioco. A sviluppo quasi completato avevamo fatto una beta molto ristretta con una quindicina di persone, tra creator e stampa specializzata. Lì ci sono arrivati un po' di feedback sul gameplay che mettevano in discussione alcuni pilastri importanti del gioco. In quel momento abbiamo avuto la forza di reazione - e anche un po' il coraggio, visto che il gioco era quasi pronto - di cambiare la fisica e andare nella direzione che poi ha portato al gameplay finale di Hot Wheels Unleashed. E abbiamo fatto bene perché il gameplay è stato molto apprezzato: magari c'è chi vuole tracciati diversi o qualche modalità in più, ma il gioco alla base ha messo più o meno tutti d'accordo. Ecco, ora immagina di avere una cosa che funziona benissimo, un gioco che ha venduto milioni di copie, che è stato apprezzato parecchio, e decidere di cambiare il gameplay. La soluzione più facile sarebbe stata prendere lo stesso gioco e metterci più contenuti, senza toccare troppo le fondamenta. Probabilmente le persone sarebbero state comunque contente se ci fossimo mossi in maniera cauta, ma avrebbe voluto dire realizzare un Hot Wheels Unleashed 1.5. Invece la forza del nuovo gioco è proprio il fatto di avere un gameplay potenziato rispetto al primo. Il minigolf è una città western in miniatura, ma le palline rappresentano un pericolo gigantesco Immagino non abbiate cambiato il gameplay solo per il gusto di cambiarlo. Cos'è che vi ha portato in questa nuova direzione? Abbiamo seguito molto le community: visto che sono molto grandi ci hanno dato tantissimi spunti. Online abbiamo visto succedere un mare di cose impreviste con il primo Hot Wheels Unleashed. C'era gente su YouTube che riusciva a volare da una parte all'altra del tracciato: usavano il turbo, poi si appoggiavano e ripartivano usando di nuovo il turbo in aria con tempismo. Per Unleashed 2 abbiamo così aggiunto il salto, il doppio salto e poi quello che chiamiamo 'lateral dash', che è in sostanza una spinta a destra e sinistra. Praticamente queste azioni cambiano in maniera profonda il gameplay perché, specialmente online, avrai degli strumenti in più da usare nelle gare competitive. Non so ancora se questa scelta pagherà. A giudicare dai primi feedback credo di sì, ma vedremo. Visto che già nel primo capitolo le persone sfruttavano il gameplay per fare trick assurdi, è probabile che nel secondo troveranno il modo di fare cose ancora più assurde. Avete previsto delle limitazioni? Qui si tratta di un confine sottile tra spremere al meglio quello che è consentito dal gioco e sfruttare i bug per barare. Noi cerchiamo di evitare l'uso negativo del gameplay, e quindi le liste che realizziamo sono pensate proprio per non permettere di tagliare giganteschi pezzi di pista. Questo è il nostro approccio come team, poi personalmente ritengo che se una cosa non è esplicitamente vietata dal gioco vuol dire che implicitamente la puoi fare: questa è la mia sintesi di game design, anche se non tutti sono d'accordo quando ne parliamo in ufficio. Di sicuro non vogliamo limitare i giocatori, anche perché si sono divertiti così tanto con il primo Hot Wheels Unleashed e sarebbe controproducente mettere troppi paletti. Insomma, io con Unleashed 2 mi aspetto di vedere cose ancora più incredibili.