Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, abbiamo provato il ritorno del blockbuster di Milestone

Il successo di Hot Wheels Unleashed ha sorpreso un po' tutti, forse persino la stessa Milestone. Non che il gioco dello studio milanese non avesse qualità, ma da qui a vendere più di 2 milioni di copie c'è una grossa differenza. A distanza di un anno siamo tornati negli studi a due passi da Sant'Ambrogio per capire cosa avessero ideato per bissare questo enorme successo. Al posto di un semplice seguito pensato per replicare la stessa formula, con magari qualche pista e qualche macchina in più, Milestone ha voluto provare a fare un passetto in più, così da migliorare il loro titolo sotto tutti i punti di vista. Nuove meccaniche di gioco, modalità e opzioni, ecco cosa abbiamo scoperto provando Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged presso Milestone.

Tutte le novità di Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged Le moto saranno una delle novità di Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged Quello che abbiamo appena detto non esclude, ovviamente, il fatto che ci saranno nuove piste e tantissime nuove macchinine, oltre 130 al lancio, di cui molte comprese all'interno di tre nuove tipologie, ovvero i quad, i monster truck e le agilissime moto. Torneranno alcune delle macchine più amate delle scorsa edizione, ma saranno presenti anche nuovi marchi e modelli. Non solo, ogni veicolo sarà caratterizzato da un suo albero delle abilità in grado di migliorare le prestazioni. A seconda di quanti potenziamenti sono stati sbloccati i veicoli saliranno di categoria e passeranno dal rango Casuale, a quello Matricola fin da arrivare alla categoria Pro, la più veloce e competitiva. Grazie a questa novità Milestone non solo consente di personalizzare lo stile di ogni veicolo, ma dona maggior senso ai doppioni: i duplicati, infatti, potranno essere evoluti in una maniera differente o essere lasciati intonsi, così da avere la propria macchina preferita anche nelle categorie minori. Per ottenere e potenziare tutte queste macchine bisognerà spendere della valuta di gioco o trovarle con una speciale slot machine: Milestone, però, ci tiene a sottolineare che sarà possibile utilizzare solo risorse reperibili nel gioco e non soldi reali. In questo modo trovare quella macchinina rara (questa volta la rarità in Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged rifletterà quella della realtà) richiederà molta fortuna e lavoro, ma non rischierà di svuotare il portafogli di genitori distratti. La presenza di fuoristrada non è casuale: un'altra novità di questa edizione è la comparsa di nuove superfici come sterrato, erba e molto altro che influenzeranno la tenuta in pista delle macchine. Ovviamente debutteranno nuovi ambienti e questi sfoggeranno degli elementi distruttibili. Tornerà anche l'editor di tracciati, questa volta in versione potenziata: questo vuol dire che le vecchie creazioni non sono più compatibili e andranno rifatte.

Modalità e gameplay Alcuni elementi di Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged saranno distruttibili Le due più grandi novità, però, possono essere trovate sotto la voce modalità e quella gameplay. Per quanto riguarda i modi di giocare a Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged possiamo segnalare che al fianco di una nuova campagna, decisamente più corposa e con una storia più rilevante, ci saranno nuove tipologia di gara con le quali mettere alla prova le proprie capacità, anche a schermo condiviso. Parliamo della Gara Rapida, del Giro Veloce, di Eliminazione (ogni tot secondi l'ultima macchina del gruppo viene esclusa), Raccogli l'Ingranaggio (una caccia al tesoro con pezzi sparsi per la mappa), Drift Master (vince chi sgomma di più), Demo Derby (una gara a chi colpisce di più gli avversari) e Waypoints (bisogna passare all'interno dei checkpoint sparsi per la pista). Probabilmente non originalissime, ma di sicuro in grado di garantire una certa varietà. Sotto il profilo del gameplay, oltre all'introduzione di diverse tipologie di veicolo che cambiano di molto la reattività in pista (le moto, per esempio, sono nervosissime e leggere) vengono introdotte due nuove mosse, ovvero il salto e la spallata laterale, che vanno ad aggiungersi al turbo e alla derapata. In questo modo Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged non si trasforma in Mario Kart o Wipeout, ma amplia ulteriormente il ventaglio di opzioni a disposizione stratificando il modello di guida e ampliando le opzioni a disposizione dei giocatori più abili che adesso potranno usare queste manovre per piegare il gameplay e ottenere i migliori risultati su pista.

La prova di Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged Facile da prendere, difficile da padroneggiare Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged è il classico gioco facile da impugnare, ma difficile da padroneggiare. Milestone, infatti, ha assemblato un modello di guida molto particolare, che richiede più abilità del semplice schiacciare il tasto dell'acceleratore e curvare. Una volta scesi in pista, quindi, bisognerà fare attenzione non solo agli avversari, da speronare col nuovo dash laterale, ma anche alle tortuose piste e ai loro ostacoli, da evitare per non restare incastrati e perdere tante posizioni. Non bastano, quindi, pochi minuti per padroneggiare completamente il sistema di guida, che adesso consente anche di saltare gli ostacoli, colpire gli avversari oltre che di sfruttare il boost per recuperare posizioni. Il tutto è votato, però, al divertimento, in modo da consentire a chiunque di prendere in mano il gamepad e divertirsi. In sede di recensione, il gioco arriverà il 19 ottobre 2023, andrà verificata la pulizia del modello fisico durante gli scontri con gli altri giocatori e con elementi di scenario e l'intelligenza artificiale dei vari corridori, ma il pacchetto confezionato da Milestone sembra decisamente più ricco e completo che in passato.

Quando vendi più di 2 milioni di copie è complesso stravolgere il tuo prodotto. Con Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged Milestone ha però deciso di fare un po' più del classico compitino, arricchendo il pacchetto con nuove modalità, opzioni e possibilità. Se lo studio di Milano riuscirà a mantenere l'immediatezza e il divertimento del primo capitolo, sembrano esserci tutte le carte in regola per bissare il successo.