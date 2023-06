League of Legends Arena: come funziona la nuova modalità dell'evento estivo Spirito Guerriero

Arena è un'esperienza pensata per due giocatori, visto che si tratta di una sfida ad eliminazione in cui quattro squadre da due Campioni combattono all'interno di arene inedite, fino a che non viene decretato il duo vincitore. Abbiamo avuto modo di farci raccontare in anteprima il funzionamento dell'Arena di League of Legends : ecco cosa abbiamo scoperto.

L'evento estivo Spirito Guerriero si attiverà il 20 luglio su tutti i client dei giocatori di League of Legends , in concomitanza con la pubblicazione della patch 13.14. Riot Games ha già annunciato sia il tema, un tributo ad anime e picchiaduro, che i contenuti dell'evento a tempo limitato. Non solo skin e cosmetiche, ma soprattutto un nuovo campione, Naafiri (di cui vi abbiamo già parlato qualche giorno fa ), e una nuova modalità di gioco, l'Arena.

Fase negozio

Samira, Viego, Pyke e tanti altri Campioni in versione Spirito Guerriero

Come anticipato, l'Arena è pensata per coppie, non importa che si giochi con un amico o con un giocatore casuale. Dopo aver passato la fase di matchmaking si passa alla scelta dei personaggi, dove ognuno riceve un ban e poi si passa a una scelta al buio, che impedisce di vedere i campioni selezionati degli avversari. In questo modo si possono affrontare partite speculari con i Campioni nemici, anche se non si può usare lo stesso personaggio nel proprio duo. Campioni dell'universo di Spirito Guerriero faranno occasionalmente capolino nelle battaglie e verranno gestiti dall'intelligenza artificiale, per dare una mano ai giocatori o per creare un po' di scompiglio.

Da qui si passa alla fase negozio saltando interamente quella dedicata a build e Rune, che non sono previste nell'Arena. Gli otto giocatori vengono teletrasportati su una mappa divisa in quattro spicchi, con al centro il negozio. Ogni sezione racchiude una squadra che, nell'attesa, può anche decidere di testare gli acquisti su un fantoccio. I turni di Arena si aprono ovviamente con una fase negozio, che viene poi ripetuta tra un combattimento e l'altro. Il negozio offre ai giocatori una selezione di potenziamenti o oggetti, nel seguente ordine:

Negozio turno 1: 1000 oro

Negozio turno 2: nuovo potenziamento

Negozio turno 3: 1000 oro

Negozio turno 4: 3000 oro

Negozio turno 5: nuovo potenziamento

Negozio turno 6: 3000 oro

Il negozio oggetti della modalità Arena

La quantità di oro che si riceve all'inizio di una fase negozio è uguale per tutti e non è dipendente da vittoria e sconfitta, nonostante vi siano alcune condizioni che permettono a un duo di guadagnare oro extra durante i combattimenti: questo, a detta degli sviluppatori, permette di mantenere un maggior bilanciamento ed evitare l'effetto valanga sulle squadre che perdono i primi incontri. Tutti gli stivali e gli oggetti iniziali costano 1000 oro, mentre tutti i Leggendari e i Mitici costano 3000 oro e tutti devono essere completi per essere acquistati.

Un esempio di potenziamenti acquistabili in Arena

I potenziamenti possono essere d'argento, d'oro o prismatici e diventano sempre più potenti e unici in quest'ordine, mentre la rarità dei potenziamenti viene decisa ogni volta in modo casuale e a tutti vengono offerti potenziamenti della stessa rarità. I giocatori possono scegliere di rilanciare la loro selezione di potenziamenti per vedere tre nuovi miglioramenti e tutti quelli attivi possono essere visti da tutti gli altri giocatori, anche i nemici. La fase del negozio termina dopo 45 secondi o 8 secondi dopo che tutti i giocatori hanno effettuato i loro acquisti. L'oro superiore a 1000 o 3000 può essere utilizzato per acquistare elisir di potenziamento per il combattimento che si esauriscono dopo il turno.