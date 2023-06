League of Legends: Naafiri, il nuovo campione del MOBA di Riot Games

Naafiri è un Campione molto particolare e sicuramente di gran carattere, pensata per soddisfare fantasie dei giocatori molto specifiche senza però risultare inaccessibile come stile gioco, né tantomeno sconvolgere gli equilibri delicatissimi del MOBA di Riot Games .

Si parla da molto tempo del nuovo Campione darkin di League of Legends , e gli sviluppatori di Riot Games l'avevano anticipato già durante la presentazione della stagione 2023. Finalmente i tempi sono maturi per esplorare nel dettaglio Naafiri , la nuova assassina mid laner, disponibile a partire da martedì 19 luglio (in Italia il 20) dopo che verrà rilasciata la patch di aggiornamento 13.14.

Ispirazione e processo creativo

Naafiri comanda un intero branco di segugi delle sabbie

Lavorare ad un gioco come League of Legends è un processo estremamente delicato, perché più passa il tempo più diventa complesso aggiungere nuovi Campioni, visto che ce ne sono più di 160. Naafiri si inserisce in uno spazio che gli sviluppatori hanno percepito come vuoto, a seguito di un'analisi del roster condotta tempo addietro dal Lead Designer di Riot August Browning. Dopo aver colmato con K'Sante quello del tank esperto, l'altro "posto vacante" era quello di un assassino pensato per i giocatori meno esperti. Il Ruolo assassino infatti è spesso catalogato come medio o difficile, ragion per cui Naafiri risulta essere un Campione molto più accessibile.

Gli sviluppatori poi volevano soddisfare un po' la fantasia della caccia, creando un predatore letale e temibile, capace di pattugliare la sua zona, ma al tempo stesso di muoversi agilmente nella Landa degli Evocatori. Se a questo si somma il fatto che è trascorso molto tempo dall'ultima volta che League ha visto un campione non umanoide, e nello specifico una vero e proprio animale e non una creatura mostruosa, il segugio darkin era la strada perfetta da seguire, un punto di convergenza creativo per tutte le esigenze del team.