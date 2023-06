House Flipper 2: abbiamo provato la demo del simulatore di ristrutturazioni

Nel 2018 House Flipper è approdato sul mercato, ricevendo un ottimo riscontro da parte della critica e dall'utenza. A distanza di 5 anni eccoci a parlarvi del seguito, House Flipper 2, ad opera stavolta di Frozen District. Seppur non vi sia ancora una data di lancio precisa, indicata al momento con un vago 2023, grazie allo Steam Next Fest abbiamo potuto dare un primo e fugace sguardo a questo gioco. Nonostante al momento è possibile provare solamente la missione introduttiva su Steam, sappiamo che in questo seguito arriverà una novità molto succosa e importante come la modalità Sandbox, ovvero la possibilità di costruire da zero la nostra casa dei sogni, una caratteristica che si sposa perfettamente con il gioco, ma che purtroppo non è disponibile nella contenuta prova su cui abbiamo messo le mani. Indossate il caschetto di protezione e prendete la cassetta degli attrezzi e scoprite cosa abbiamo scoperto giocando la demo di House Flipper 2.

Un po’ di pulizia Siete pronti a tornare nel mondo dell'edilizia con House Flipper 2? Come per il titolo precedente, anche House Flipper 2 si presenta come un gioco estremamente rilassante, alla stregua del collega Powerwash Simulator, dove pulire e sistemare case e interni dona un senso di soddisfazione e pace con sé stessi insuperabile. Anche se nella nostra prova abbiamo potuto testare la sola missione introduttiva, il primo impatto ci ha fin da subito fatto capire il miglioramento estetico ricevuto. Gli oggetti sono più definiti, più dettagliati e più gradevoli rispetto al primo capitolo, la naturale evoluzione che ci saremmo naturalmente aspettati dopo cinque anni di distanza. Anche il negozio dove acquistare gli arredi una volta ristrutturata casa sembra più corposo e ricco di elementi, in grado di dare sfogo alla creatività di quei giocatori che tenteranno di vendere le case completate ad un maggior prezzo.

Martello alla mano Ciò che in House Flipper 2 sembra aver ricevuto la maggiore attenzione è il negozio interno dove comprare nuovi oggetti per arredare Apparentemente House Flipper 2 non cambia le carte in tavola e si attiene a ciò che lo ha reso famoso, ovvero, una sequela di azioni da eseguire come pulire le macchie sui muri, buttare i rifiuti, creare o abbattere le pareti ed infine arredare. L'unica grossa novità strutturale, infatti, risiede, come accennato prima, nell'introduzione della modalità Sandbox, purtroppo non presente all'interno della demo che abbiamo provato. Se è quindi troppo presto per valutare la bontà della nuova modalità, possiamo al momento esprimerci su quella che pare essere una struttura invariata della progressione all'interno di House Flipper 2. Sebbene non vi sia una narrativa alla base, gli sviluppatori hanno comunque deciso di aggiungere un minuto incipit di storia per creare un contesto e dare un senso al passare ore a pulire e aggiustare case fatiscenti. Le missioni, o meglio le case da ristrutturare, ci verranno assegnate automaticamente e niente ci fa pensare che avremo libertà di scelta sui diversi obiettivi, obbligandoci a seguire la progressione che gli sviluppatori hanno delineato per noi. All'interno della demo vi è solo la missione tutorial, una casa di mare ridotta piuttosto male, che ci ha visti mettere in pratica le nozioni basi, senza poter usare tutto l'arsenale della nostra cassetta degli attrezzi. Anche in questo frangente non sembrano esserci rivoluzioni e nel nostro primo incarico ci siamo adoperati per vendere oggetti ormai inutili, pulire finestre, muri e pavimenti, e ricostruire muri danneggiati. Le piccole novità inerenti al gameplay, infatti, si sbloccheranno via via che si progredirà nel gioco e allo stato attuale ci è dunque difficile poterci esprimere su di esse, limitandoci ad affermare che House Flipper 2 pare essere più fluido e graficamente migliorato in termini di resa.

Nuovo gioco, nuovo quartiere Dalla sola missione tutorial presente all'interno della demo di House Flipper 2 non è ancora chiaro quanto il gioco si sia evoluto House Flipper 2 stavolta è ambientato a Pinnacove, un nuovo quartiere che include case sul mare, ma che a quanto pare non sembra essere stato risparmiato dall'abuso edilizio e dal degrado. C'è da dire che se non ci fossero queste case fatiscenti non avremmo un lavoro da compiere. Gli abitanti di questa cittadina immaginaria ci affideranno dunque le loro case, alcune delle quali per una rapida riverniciata, altre da riportare completamente a nuovo con muri da demolire e pavimenti da ricostruire. Le missioni ci saranno affidate dal nostro amico Tom che, con una chiamata telefonica, ci consegnerà le chiavi dell'abitazione su cui dovremo lavorare, aggiungendo anche qualche informazione sui proprietari che potrebbe rivelarsi utili per soddisfare a pieno le loro esigenze. La novità che sicuramente ci incuriosice di più è la modalità Sandbox, purtroppo non disponibile all'interno della demo su Steam Trattandosi di una demo non abbiamo potuto appurare la progressione e quanto la difficoltà vada ad aumentare ma, al netto di sorprese su cui non ci sentiamo di scommettere che saranno presenti, la struttura del gioco pare rimanere identica. Ci saranno dunque abitazioni in cui impiegheremo più tempo per portarle a termine ed altre che invece richiederanno una veloce "rinfrescata" alla colorazione delle pareti, un'alternanza che potrebbe contrastare la ripetitività che titoli del genere rischiano di avere fin dalle prime missioni. Quel che è certo è però l'estrema facilità con cui si prende dimestichezza con House Flipper 2 anche senza aver mai toccato il primo capitolo; grazie alla ruota degli strumenti e alla lista di cose da fare presente a schermo, diventare un carpentiere, muratore o designer di interni è estremamente facile; non essendoci una storia che prosegue dal primo capitolo e con delle novità piuttosto contenute, qualsiasi giocatore può avvicinarsi a questo gioco senza timore di non conoscere le meccaniche.

House Flipper 2 sembra mantenere intatta la propria natura di gioco estremamente rilassante, un titolo da giocare casa per casa, provando quell'enorme soddisfazione nel riportare a splendere le abitazioni mal ridotte; una boccata di area fresca da respirare a pieni polmoni per rilassarsi tra sessioni di giochi più impegnativi o stressanti giornate di lavoro. Nonostante le novità annunciate, nella demo da noi provata si può evincere solamente un miglioramento grafico e un inventario più ricco su cui poter metter mano in fase di arredamento. Per quanto concerne la bontà della modalità Sandbox e l'utilizzo dei nuovi strumenti dovremo purtroppo attendere l'arrivo della versione completa per poterci esprimere, e testare a fondo quanto queste novità impattano sul gioco e la sua longevità.