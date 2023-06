PlayStation e Pasta Garofalo, un trailer annuncia l'inaspettata collaborazione

PlayStation e Pasta Garofalo hanno dato vita a un'inaspettata collaborazione, documentata nel buffo trailer "Play Your Pasta", in cui vediamo il formato di pasta inedito che troveremo nei negozi e che rende omaggio ai simboli della piattaforma Sony.

Non è la prima partnership "alimentare" per la casa giapponese, che come ricorderete un paio d'anni fa ha siglato un accordo con Ringo per dei biscotti in edizione limitata, ma il video tocca probabilmente nuove vette in tal senso.

Vediamo infatti due ragazzi intenti a giocare con la loro PS5 per poi accorgersi che è quasi ora di pranzo e correre a preparare un piatto di pasta con il formato che Garofalo ha dedicato appunto a PlayStation.

La procedura, in perfetto stile Cooking Mama, viene condita (letteralmente) da notifiche in sovrimpressione che richiamano l'ecosistema Sony, fino al completamento dell'obiettivo e al confronto con il boss finale: la mamma che deve assaggiare.

"Porta le sfide ai fornelli a un nuovo livello con il formato Play Your Pasta, una creazione unica pensata per unire appassionati di buona cucina e gamers di tutte le età", si legge nella descrizione del trailer. A proposito, voi oggi che pranzate?