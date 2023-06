Guardiani della Galassia Vol. 3, trailer rivela la data di uscita in digitale e Blu-Ray

Guardiani della Galassia Vol. 3 ha una data di uscita in formato digitale e Blu-Ray: nel primo caso il film sarà disponibile per l'acquisto sulle varie piattaforme a partire dal 7 luglio, nel secondo caso bisognerà invece attendere il 1 agosto.

Come avrete probabilmente letto nella nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol. 3, il capitolo conclusivo della saga diretta da James Gunn offre un'altalena di emozioni contrastanti e si pone senza dubbio come una delle migliori produzioni Marvel degli ultimi anni.

Le edizioni home video della pellicola includeranno come da tradizione tutta una serie di contenuti bonus, fra cui scene cancellate, gag reel e l'immancabile commento audio del regista.

In Guardiani della Galassia Vol. 3 ritroveremo i vari Peter Quill, Gamora, Drax, Groot, Nebula e Mantis impegnati a proteggere Rocket da una figura inquietante legata al suo passato, l'Alto Evoluzionario, che si pone come una minaccia per l'intero universo.