Remnant 2: vediamo il trailer dell'archetipo Medico, Gunfire Games si diverte anche con i meme

Gearbox Publishing - editore - e Gunfire Games - sviluppatore - hanno pubblicato un nuovo trailer per Remnant 2 che ci permette di vedere qualche dettaglio riguardo a uno degli archetipi/classi di gioco: il Medico.

"Non c'è scelta migliore dell'archetipo Medico per mantenere la squadra in perfetta forma", si legge nella descrizione del trailer. "Maestro della guarigione e delle Reliquie, è abile nel recuperare le proprie ferite e nel sostenere la squadra in un combattimento. Chiamate un'ambulanza... ma non per me!". Quest'ultima frase, presente anche nel video, è una citazione di una famosa scena di un video divenuto meme.

Remnant 2 è uno sparatutto in terza persona giocabile da soli o in cooperativa. All'interno di una serie di mondi generati proceduralmente il nostro personaggio deve esplorare, ottenere bottino, eliminare nemici e boss. Ottenendo esperienza possiamo salire di livello con un sistema di statistiche che determinano anche la potenza delle armi, i punti vita, la stamina e non solo.

Remnant 2 sarà pubblicato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store) il 25 luglio 2023. Vi ricordiamo che abbiamo provato l'action infinito di Gunfire Games!