Remnant 2, abbiamo provato l'action infinito di Gunfire Games!

Remnant: Rise of Ashes aveva diversi problemi e alcune meccaniche totalmente da rivedere. Nonostante i limiti, quello Gunfire Games si rivelò essere comunque un progetto molto interessante a cui fortunatamente è stata data una seconda opportunità. Come con tanti altri giochi di cui avete potuto leggere diversi hands-on in queste ultime settimane, abbiamo giocato a Remnant 2 durante la Summer Games Week, e questo è il nostro resoconto.

Stella solitaria

Remnant 2: questo gioco ha stile da vendere

Per nostra sfortuna la sessione cooperativa con gli altri giornalisti era già iniziata e, non potendo attendere troppo visto l'incombenza degli appuntamenti successivi, abbiamo scelto di provare Remnant 2 in modalità solitaria. Sappiamo benissimo che il gioco della texana Gunfire Games è pensato per essere giocato innanzitutto in compagnia, ma questa volta ci assicurano che l'esperienza di gioco sarà soddisfacente anche per chi deciderà di affrontare questa avventura potenzialmente infinita in perfetta solitudine. Impossibile invece è stato farsi un'idea della difficoltà di questo nuovo gioco nel poco tempo a disposizione; quel che possiamo dirvi è che il livello scelto per noi dal sistema procedurale di Remnant 2 ci ha messo davanti a una prova certamente dura, ma sempre superabile.

Parliamo del primo livello e di una partita in solitaria, dove i nemici che si affrontano sono praticamente nella loro forma base. Andando avanti, ma soprattutto aprendo le porte ad altri giocatori, l'azione è destinata a farsi progressivamente più impegnativa. Del resto chi ha passato del tempo in compagnia del predecessore sa bene che questo non è un gioco accondiscendente, e che anzi ama darle di santa ragione ai suoi utenti. Qui l'azione sembra subito più gestibile proprio grazie a un sistema di controllo molto più reattivo e a un bilanciamento generale pensato molto meglio rispetto a quanto proposto da Rise of Ashes. Remnant 2 prevede tre diverse classi: il gunslinger che predilige le armi da fuoco, il Challenger che ne è l'esatto contrario e infine l'Handler che potrà sempre contare sull'aiuto del suo fidato cane.