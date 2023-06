Pikmin 4: nuove informazioni e immagini scovate tramite le carte download in Giappone

In Giappone sono emerse delle carte download (per acquistare il gioco in versione digitale ma in un negozio) di Pikmin 4, che ricordiamo sarà disponibile dal 21 luglio 2023, e tramite queste abbiamo la possibilità di vedere qualche nuova immagine e qualche informazione aggiuntiva sull'avventura per Nintendo Switch.

Secondo quanto indicato, come potete vedere nel tweet poco sotto, Pikmin 4 supporterà il multigiocatore a schermo condiviso. Il giocatore numero due, inoltre, può supportare quello principale controllando un mirino e sparando. Pare inoltre che sarà possibile entrare in una casa (ad oggi si erano visti solo ambienti esterni) e vi sono anche nuovi tesori, come ad esempio fidget spinneer, origami e palloni da spiaggia.

Ovviamente non possiamo avere la conferma definitiva che quanto mostrato sia reale, ma si tratterebbe di un falso di altissima qualità e sembra difficile che qualcuno elabori uno scherzo di questo tipo. Dovremo comunque attendere conferme o smentite da parte di Nintendo.

Da qualche tempo, in oltre, si rumoreggia che sia in arrivo un nuovo Nintendo Direct e, con l'uscita di Pikmin 4 prevista tra circa un mese e l'assenza di una presentazione in periodo Summer Game Fest, non pare impossibile che qualche tipo di diretta arrivi e che queste informazioni su Pikmin 4 vengano ufficialmente condivise in tale sede.

Per ora però sono solo speculazioni. In tal senso, si parla anche di un nuovo Mario e di un remake di un gioco SNES.