Persona 5: oltre 9 milioni di copie vendute tra riedizioni e spin-off

Persona 5 si conferma nuovamente il capitolo di maggior successo della serie. Oggi Atlus ha annunciato che il gioco ha raggiunto e superato quota 9 milioni di copie vendute in tutto il mondo sommando le vendite di Persona 5, Persona 5 Royal e gli spin-off Strikers e Dancing in Starlight.

A dicembre dello scorso anno la compilation di Persona 5 era a 8,3 milioni di copie vendute in versione fisica e digitale, il che significa che in circa 6 mesi sono state acquistate altre 700.000 unità, probabilmente grazie all'onda lunga del lancio di Persona 5 Royal anche su PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One avvenuto a novembre 2022. In tutto ciò c'è da considerare anche che il titolo è incluso nel PC e Xbox Game Pass, ma non ci sono dati precisi sul numero di giocatori che hanno usufruito del servizio di Microsoft per giocarci.

Persona 5 è stato lanciato su PS3 e PS4 nel 2016 in Giappone e l'anno successivo è arrivato anche in Europa e Nord America. Nel 2019 è stata lanciata la riedizione Royal che include una serie di contenuti aggiuntivi, nonché per la prima volta nella storia della serie la localizzazione in italiano. Come detto in precedenza alla fine del 2022 il gioco è approdato finalmente anche su PC e console Nintendo Switch e Xbox, allargando ulteriormente il bacino di utenza.

Nel 2018 invece è arrivato il rhythm game Persona 5: Dancing in Starlight, mentre nel 2020 è stato il turno dello spin-off in salsa musou Persona 5 Strikers sviluppato da Omega Force. Infine, il 17 novembre 2023 arriverà nei negozi Persona 5 Tactica, uno strategico a turni per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, che aiuterà sicuramente ad accrescere ulteriormente i numeri di vendita.

A dicembre dello scorso anno Atlus ha annunciato che le vendite totali della serie Persona erano a quota 16,8 milioni. In pratica il quinto capitolo e i suoi spin-off da soli rappresentato oltre il 50% del totale.