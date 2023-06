Nintendo Direct, presenti un nuovo Super Mario Bros. 2D e il remake di un gioco SNES, per un insider

Nel corso del vociferato Nintendo Direct dei prossimi giorni, che alcuni vogliono addirittura in arrivo per giovedì, saranno annunciati un nuovo Super Mario Bros. in 2D e il remake di un classico per Super Nintendo. A riportarlo è l'insider Pyoro, dimostratosi più volte attendibile con le sue informazioni riguardanti i fatti di Nintendo e non solo.

Nel recente passato ha infatti anticipato l'annuncio di Everybody 1-2-Switch, parlando dell'annuncio di un gioco first party di Nintendo del 2017, e ha poi anticipato quello di Sonic Superstars di SEGA, facendo il nome del gioco.

Oggi ha svelato questi due nuovi progetti, di cui ovviamente manca l'ufficialità. Vi invitiamo quindi a prendere le informazioni riportate con le dovute cautele, nonostante l'affidabilità della fonte.

Ora, da quanto scritto da Pyoro è difficile individuare i due giochi. Il nuovo Super Mario Bros. 2D potrebbe essere legato a qualche sotto serie già esistente, come quella dei Super Mario Maker, mentre sul remake di un gioco per SNES brancoliamo completamente nel buio, considerando la vastità del catalogo della vecchia console a 16-bit della casa di Mario. Magari è un remake di Nosferatu, ma chi può dirlo?