Testament: The Order of High Human, data di uscita annunciata con un trailer

Testament: The Order of High Human ha una data di uscita ufficiale su PC via Steam, annunciata da Fairyship Games con un trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 13 luglio, dunque mancano poche settimane al suo debutto.

Come saprete, abbiamo provato Testament: The Order of High Human e speravamo magari in un lancio più in là, così che il team di sviluppo avesse il tempo necessario per poter migliorare alcune delle problematiche evidenziate dalla demo, fra tutte un sistema di combattimento legnoso e inconsistente.

A quanto pare le cose andranno diversamente e avremo modo di mettere le mani sulla versione finale di questo curioso metroidvania in prima persona appunto dal 13 luglio, così da sperimentare le tante opzioni che gli autori hanno immaginato per conferire varietà e spettacolarità agli scontri.

Il protagonista dell'avventura è infatti un guerriero immortale che però è stato privato dei propri poteri dal fratello, e che nel corso della campagna dovrà recuperare le sue abilità per tornare a sedersi sul trono del regno di Tessara.

Proprio l'ampio repertorio del personaggio consentirà di dar vita ad attacchi magici devastanti, ricorrendo agli elementi per infliggere ingenti danni agli avversari senza dover neppure tirare fuori la spada per affrontarli in maniera diretta.