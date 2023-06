Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2, demo disponibile per lo Steam Next Fest

Siete curiosi di provare con mano Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 per scoprire le migliorie rispetto al precedente capitolo? Allora sarete felici di sapere che Trinity Team, lo studio di sviluppo, ha pubblicato una demo PC in occasione dello Steam Next Fest di giugno 2023.

La potete scaricare dalla pagina Steam del gioco.

Il gioco in sé dà un seguito alla storia raccontata nel primo capitolo, che di suo mescolava in modo molto intelligente i diversi film. "Vedrà i nostri eroi impegnati attraverso nuove location, nuove vicende, nuovi personaggi," come recita la descrizione ufficiale.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un picchiaduro a scorrimento di stampo classico, con grafica in una pixel art davvero dettagliata. Naturalmente si interpretano il duo Bud Spencer e Terence Hill e bisogna tirare schiaffi a volontà a frotte di nemici desiderosi di essere sbattuti qua e là per i livelli.

Ad arricchire Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 ci saranno anche tanti minigiochi ispirati ai film del duo.