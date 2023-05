Guardiani della Galassia Vol. 3, la recensione dell'ultima ballata di James Gunn

C'è un ché di poetico nel fatto che Guardiani della Galassia Vol. 3 si concluda sulle stesse note con cui i Marvel Studios ci hanno presentato lo Star-Lord di Chris Pratt nel 2014, quelle di Come and Get Your Love. E se può sembrare una scontata chiusura del cerchio, la verità è che la nuova pellicola di James Gunn è tutt'altro che prevedibile: è in questo modo che cattura l'attenzione dello spettatore per ben due ore e mezza che volano via in un baleno, anche se non si esce dalla sala con la voglia di qualcosa di più, che in genere significa solo che qualcosa è anche mancato. No, Guardiani della Galassia Vol. 3 è un film completo che mette la parola fine a un'epoca.

Nessuno avrebbe mai creduto che uno come Gunn - che veniva da Slither, Super e The Tromaville Café - sarebbe riuscito a trasformare una banda di supereroi praticamente sconosciuta in uno dei più grandi successi cinematografici e multimediali degli ultimi anni. I suoi Guardiani hanno ispirato persino un videogioco in tempi recenti, e si sono ritagliati un posto nel Marvel Cinematic Universe fino a lottare fianco a fianco con gli Avengers.

E dopo tutte queste peripezie, e dopo essere stati il momento della svolta non solo per Gunn - nel bene e nel male! - ma anche per i loro interpreti, è venuto il momento di salutarli, perché le storie migliori sono quelle che finiscono. Nella nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol. 3 vi racconteremo, senza spoiler, se il talentuoso regista, ora a capo della Distinta Concorrenza cinematografica, è riuscito a tagliare il traguardo col fiato corto oppure no.