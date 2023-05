Microsoft, Bing GPT-4 chatbot disponibile oggi per tutti gli utenti

Il sofisticato chatbot Bing GPT-4 è disponibile a partire da oggi per tutti gli utenti Microsoft, che non dovranno dunque più mettersi in coda per poter accedere a questa tecnologia basata sull'intelligenza artificiale.

Introdotto con l'aggiornamento di Windows 11 di febbraio 2023, il nuovo Bing ha la capacità di discutere di qualsiasi argomento, selezionando lo stile delle risposte, e nella versione integrata con il browser Edge dispone anche di una funzionalità per la composizione di testi.

In concomitanza con l'apertura del nuovo Bing a tutti gli utenti, Microsoft provvederà anche a introdurre un gran numero di miglioramenti, fra cui risultati in formato immagine o video, nuove azioni, chat persistente nonché un supporto per i plug-in.

In particolare, la casa di Redmond sta collaborando con OpenTable al fine di integrare i suoi plug-in per poter effettuare prenotazioni al ristorante tramite chat di Bing, mentre ulteriori novità verranno annunciate nel corso della conferenza Build fra qualche giorno.