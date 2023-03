Windows 11: il nuovo Bing e i contenuti dell'aggiornamento di febbraio 2023

Si va infatti dalla gestione del proprio iPhone, che si affianca finalmente a quella dei terminali Android, ai nuovi widget dotati di funzionalità extra, dallo strumento di cattura avanzato per registrare video dallo schermo ai suggerimenti per risparmiare energia.

Il nuovo Bing potenziato dall'intelligenza artificiale

Windows 11, l'interfaccia chat del nuovo Bing

Bing, è diventato intelligente: il motore di ricerca di Microsoft ha ricevuto un sostanziale miglioramento grazie all'uso di un sistema di intelligenza artificiale che sfrutta la stessa tecnologia del tanto chiacchierato ChatGPT per comprendere meglio le domande degli utenti, interpretarle e fornire risposte adeguate e articolate.

Per il momento la versione IA di Bing è ancora in fase di anteprima e bisogna iscriversi a una lista d'attesa prima di poterla utilizzare nella modalità inedita (per farlo vi basterà cliccare qui e seguire le istruzioni a schermo), ma chi ha già ottenuto l'accesso avrà modo di sfruttare le rinnovate capacità del motore direttamente dalla barra di ricerca di Windows 11, dov'è spuntata un'icona che consente di dialogare con l'intelligenza artificiale.

Realizzato in collaborazione con OpenAI, azienda specializzata nel machine learning che da alcuni anni viene sovvenzionata da Microsoft, il nuovo Bing comprende ciò che gli chiediamo grazie alla sua capacità di elaborare il linguaggio naturale e produce risposte articolate anziché semplicemente una lista dei risultati della query.

Non è tutto: fra le feature del nuovo Bing potenziato dall'intelligenza artificiale c'è anche la capacità di attingere a uno sterminato database e ricombinarne gli elementi nel giro di pochi secondi per redarre articoli, storie e poesie. In modalità chat, il bot ha ancora dei limiti per quanto concerne la verifica dei dati, ma quello che preoccupa più che altro è il suo comportamento quando lo si mette alle strette.

Windows 11, le reazioni del nuovo Bing

"Stiamo re-immaginando ciò che credo possa diventare un Windows sempre più potenziato dall'intelligenza artificiale in futuro", ha dichiarato Yusuf Mehdi, capo della divisione consumer marketing presso Microsoft, nel corso di un'intervista. "Si tratta di una feature molto importante, visto che oggi la barra di ricerca viene utilizzata da oltre mezzo miliardo di persone su base regolare."

A tal proposito, l'anteprima del nuovo Bing è attualmente testata da oltre un milione di utenti in 169 paesi, ma il chief product officer Panos Panay ha dichiarato di recente che molto presto l'accesso all'ultima versione del motore verrà garantito a "centinaia di milioni di utenti di Windows 11", dunque assisteremo a un'apertura pressoché integrale.