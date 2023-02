Ant-Man & the Wasp: Quantumania, la recensione del nuovo film Marvel

Per questo faceva strano sapere che il buffo Scott Lang sarebbe stato il primo a vedersela con Kang il Conquistatore - un avversario temutissimo, nei fumetti - in un film molto più ambizioso che in passato. E in definitiva è proprio questo il problema di cui vi parliamo nella nostra recensione di Ant-Man & the Wasp: Quantumania , un film che spicca in alcuni momenti, ma che rischia di deludere proprio i fan dei due Ant-Man precedenti. E non solo.

Il Marvel Cinematic Universe entra finalmente nella sua quinta fase, la seconda di tre nella nuova Saga del Multiverso, e lo fa dopo qualche anno passato a sperimentare tra film e serie TV che hanno formato un mosaico molto meno coinvolgente che in passato, senza una narrativa centrale ad avvicinare i vari eroi di questo mondo immaginario. Dopo il Blip di Avengers: Endgame serviva una nuova minaccia all'orizzonte e l'ingrato compito di affrontarla per primo è toccato ad Ant-Man. L'eroe di basso profilo che sembrava una scommessa persa in partenza, è diventato uno dei più amati della scena hollywoodiana grazie anche e soprattutto al talento di Paul Rudd e alle atmosfere più intime e famigliari dei primi due film - più commedie che cinecomics - diretti da Peyton Reed.

Metà Ant-Man e metà Avenger

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd e Kathryn Newton in una scena del film

La fisionomia di Ant-Man si riconosce nei primi minuti del nuovo film di Reed, che esplora le dinamiche nella famiglia allargata dei Lang e dei Pym dopo i fatti di Avengers: Endgame - vale a dire, la scomparsa di mezzo mondo per cinque anni - e in misura minore, ma non meno decisiva, di Ant-Man and the Wasp. È sempre più evidente l'importanza che i Marvel Studios stanno dando ai rapporti tra genitori e figli, o forse sarebbe meglio dire tra diverse generazioni: in questo caso si contrappongono il legame tesissimo tra Scott e sua figlia Cassie, interpretata ora da Kathryn Newton, che lui si è ritrovato adolescente all'improvviso, e quello tra Hope e sua madre Janet, rimasta nel microscopico Regno Quantico per trent'anni.

Rudd e Newton da una parte, Evangeline Lily e Michelle Pfeiffer - col terzo incomodo Michael Douglas - dall'altra, reggono bene la commedia famigliare/sentimentale, e in quei minuti si ha l'impressione di avere davanti un film di Ant-Man "vecchia maniera": certo, gli altri due non erano capolavori, specie il secondo, ma si distinguevano nel mucchio proprio per questa impronta caratteristica.

Un'impronta che Ant-Man and the Wasp: Quantumania perde quasi subito, quando i cinque protagonisti finiscono intrappolati nel Regno Quantico, che scopriamo essere molto diverso da come ce l'eravamo immaginato dopo averlo intravisto nei primi due film. A quel punto, la nuova pellicola di Reed prende una strada totalmente diversa dal passato, cercando l'azione a tutto volume, le battaglie epocali e la spettacolarità esagerata vista in film dai tenori completamente diversi. Scott si ritrova catapultato in un'avventura più grande di lui, per quanto possa sembrare un controsenso, insieme ad alleati vecchi e nuovi - tra cui spicca il Krylar di Bill Murray, più che altro per i pochissimi minuti in scena - contro nemici vecchi e nuovi, che includono una prima versione cinematografica di MODOK, supercriminale di secondo piano che i videogiocatori conosceranno soprattutto grazie a Marvel Vs. Capcom 3 e che nel MCU detiene ora il primato per le battute peggiori.

In questo senso, Quantumania è un film che spiazza: per una buona metà si ha l'impressione che ci sia qualcosa che non torna, che non tutte le rotelle siano al posto giusto. E non solo narrativamente, per via della brusca virata avventurosa, ma anche visivamente. E a un certo punto ci si chiede: ma che film stiamo guardando?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena nel Regno Quantico

Se i primi due Ant-Man giocavano letteralmente con la prospettiva, apparecchiando scene d'azione memorabili nella loro quotidianità grazie ai poteri di rimpicciolimento e ingrandimento che conferiscono le particelle Pym, il nuovo film abbandona quasi completamente questa caratteristica della serie per abbracciare situazioni molto più generiche. Non solo: è proprio il Regno Quantico a saltare all'occhio, e non tanto per la sovrabbondanza di computer grafica che circonda gli attori in carne e ossa, quanto per l'assenza di caratteristiche visive rappresentative. Il viaggio nel Regno Quantico vuole essere un omaggio alla fantascienza anni '60, ma anche a tante altre cose, e diventa un miscuglio di idee, stili e concetti che richiamano un po' i fumetti e gridano anche di più Star Wars: la "capitale" su cui regna Kang sembra Coruscant.

Succede quindi che la seconda metà del film ne esce sovraccarica: di personaggi, di sottotrame, di richiami visivi, omaggi e citazioni. C'è davvero troppo, ma il brusco finale, che promette parecchi problemi nei prossimi film (e serie TV) lascia davvero a bocca asciutta.