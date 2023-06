Spider-Man: Across the Spider-Verse: ci sono più versioni del film con piccole differenze, ufficiale

Online stanno emergendo dei commenti di alcuni utenti che segnalano che Spider-Man: Across the Spider-Verse è disponibile nelle sale di tutto il mondo in più versioni. Andy Leviton - Associate editor per i film Spider-Verse - ha confermato che è vero.

Nell'esempio di questo tweet, vediamo una scena delle prime fasi nella quale Miguel (Spider-Man 2099) parla con la propria IA. Le scene sono leggermente diverse, soprattutto sul finale. In una di queste l'IA fa un selfie mentre nell'altra no. La persona che segnala la cosa afferma di aver visto il film due volte e in entrambi i casi negli USA, sebbene in due cinema diversi. Non pare quindi che le differenze siano legate alla regione del mondo.

Non è chiaro perché vi siano queste differenze in Spider-Man: Across the Spider-Verse: è possibile che sia solo una trovata pubblicitaria/easter egg che gli autori speravano venisse notato e aiutasse il film a essere sulla bocca di tutti. Va anche detto che un film sul multiverso è forse l'unico che può permettersi di avere più versioni: è perfettamente in tema, dopotutto. Gli utenti su Twitter segnalano altre differenze, anche se solo in formato testuale, senza un video che confermi in modo definitivo la cosa.

Diteci, avete visto Spider-Man: Across the Spider-Verse più di una volta? Avete notato differenze?

Noi di certo abbiamo una sola recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.